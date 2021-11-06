Тина Кароль показала забавное фото себя и брата в юношестве

Артистка прибегла к воспоминаниям.
Певица Тина Кароль решила припомнить начало своей карьеры.
Так, в Instagram-stories знаменитость разместила архивную фотографию, сделанную 16 лет назад. На фото будущая звезда появилась с родным братом Станиславом. В руках исполнительница держала награду, которую привезла с музыкального фестиваля "Новая волна". Несмотря на радостное событие, 20-летняя Тина и Стас имели довольно грустные выражения лица.
"Выражение моего лица говорит о состоянии. Первое фото по приезде домой и в руках первая большая награда — хрустальная волна с фестиваля "Новая волна", — подписала фото звезда.
На фотографии Кароль предстала с вьющимися белокурыми волосами и без макияжа. За 16 лет артистка почти не изменилась.
Читайте также: