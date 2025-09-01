Тина Кароль показалась с сыном в Украине и рассекретила, какую специальность он выбрал

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поделилась подробностями жизни своего 16-летнего сына Вениамина.

Артистка появилась на публичном мероприятии вместе с сыном Вениамином, который сейчас находится в Украине. В проекте "Тур зірками" она поделилась, что с ранних лет инвестировала все свои силы и ресурсы в воспитание и обучение сына, ведь считает, что именно образованные дети формируют будущее.

Вениамину уже 16, осенью ему исполнится 17. Тина рассказала, что парень определился со своей образовательной траекторией: он планирует совмещать политологию, экономику и бизнес, а также свободно владеет английским, французским, испанским и украинским языками.

Она отметила, что ее сын тихий и скромный, а воспитывать она его старалась более приземленным. Кароль также вспомнила, что отправила Вениамина учиться в Великобританию еще в 2014 году, когда началась российско-украинская война.

"Он очень тихий и скромный. А уехал учиться за границу еще в 2014 году, когда началась война. Я очень не хотела, чтобы он рос как-то по-мажорски. Хотела, чтобы он был максимально приземленным ребенком", — призналась звезда.

Певица также отметила, что сын выглядит старше своего возраста, ведь еще с детства осознавал ответственность как единственный мужчина в семье.

