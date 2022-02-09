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Тина Кароль показалась в игривой пижамке и в мини-шортах в повседневной жизни

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Тина Кароль показалась в игривой пижамке и в мини-шортах в повседневной жизни

Тина Король / instagram.com/tina_karol

Артистка показала фанатам, как проходят ее будни.

Украинская певица Тина Кароль все чаще стала делиться с поклонниками в Instagram так называемыми "живыми постами".

Если до этого в фотоблоге артистки было много студийных съемок и видео с концертов, то теперь она показывает фанам фотографии из своей повседневной жизни. На этот раз знаменитость поделилась, как недавно работала на студии, готовилась к очередному выступлению, а потом, конечно же, фрагмент с концерта.

А последним фото в подборке стал кадр, где Кароль делает селфи в зеркале в игривой атласной пижамке из мини-шорт и майке на бретельках.

Для просмотра фото и видео листайте влево

"Еще разок тебя вдохну про запас... Это как песня на бис, или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво - это факт. В марте увидимся. Ваша Ти", – подписала свежий пост Кароль.

В свою очередь, поклонники не сдержали эмоций от увиденного:

  • Я так люблю такие посты от вас. Моя безумная любовь
  • Эти лайф посты как отдельный вид искусства. Соскучились очень
  • Какие классные фотки, люблю как вы умеете выбирать моменты для съемок

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