Тина Кароль показалась в игривой пижамке и в мини-шортах в повседневной жизни

Артистка показала фанатам, как проходят ее будни.
Украинская певица Тина Кароль все чаще стала делиться с поклонниками в Instagram так называемыми "живыми постами".
Если до этого в фотоблоге артистки было много студийных съемок и видео с концертов, то теперь она показывает фанам фотографии из своей повседневной жизни. На этот раз знаменитость поделилась, как недавно работала на студии, готовилась к очередному выступлению, а потом, конечно же, фрагмент с концерта.
А последним фото в подборке стал кадр, где Кароль делает селфи в зеркале в игривой атласной пижамке из мини-шорт и майке на бретельках.
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"Еще разок тебя вдохну про запас... Это как песня на бис, или еще на минутку со сцены заглянуть в ваши глаза и услышать шум аплодисментов. В тебе все сводит меня с ума красиво - это факт. В марте увидимся. Ваша Ти", – подписала свежий пост Кароль.
В свою очередь, поклонники не сдержали эмоций от увиденного:
- Я так люблю такие посты от вас. Моя безумная любовь
- Эти лайф посты как отдельный вид искусства. Соскучились очень
- Какие классные фотки, люблю как вы умеете выбирать моменты для съемок
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