Тина Кароль показалась в Славянске и нарвалась на хейт: певица резко ответила критикам

Тина Кароль в Славянске

Украинская певица Тина Кароль приехала в город Славянск и оказалась в эпицентре скандала.

В частности, блогер-сплетник Богдан Беспалов обратил внимание на комментарии под одним из таких постов артистки, где она с улыбкой поет под песню «Шиншила» при въезде в прифронтовой город на фоне стелы. Беспалову и еще части юзеров в Сети такая «веселая поддержка» показалась довольно странной и оторванной от реальности.

Однако Кароль не смолчала. На такую волну критики она ответила довольно резким заявлением. В частности, публично обратилась к Беспалову в фотоблоге и назвала его «бродягой соцсетей». Более того, приравняла работу блогера к «медиа-киллерству».

«Это твое болезненное воображение! Люди были в восторге, что их посещают, что ими интересуются и любят как военные, так и гражданские. Ты — бродяга социальных сетей! Хейтер! Нам безразлично твое мнение, потому что мы делаем достойно свое дело! И оно отнюдь не о том, чем ты питаешься», — отрезала исполнительница в ответ.

Сторис Тины Кароль

В то же время звезда в сторис опубликовала и контрастное мнение о ее приезде в Славянск и съемках развлекательных роликов. Так, в одном из комментариев в Сети это расценили, как замечательный жест со стороны певицы, за который ей благодарны: «Не думаю, что жители Славянска возмутились. Наоборот — все паблики распространили ваше видео, многие аккаунты репостили и радовались, что вы приехали к нам. Не слушайте тот бред».

Сторис Тины Кароль

