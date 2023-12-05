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Тина Кароль показалась возле своего загородного особняка и упала в снежный сугроб

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
459
Время на прочтение
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Тина Кароль показалась возле своего загородного особняка и упала в снежный сугроб

Тина Король

Артистка вспомнила детские зимние развлечения.

Украинская певица Тина Кароль решила оригинальным способом представить фрагмент своего нового хита "Не святі".

Так, Тина предстала на фоне своего загородного дома и решила снять креативный ролик, посвященный песне. Тем более, в тот момент очень красиво шел снег. Артистка начала петь и танцевать, спускаясь по лестнице. Затем она сняла с себя очки и бросила их на землю. И потом принялась лепить и бросать снежки.

Кароль побегала по большой территории дома, а затем неожиданно упала в снег. Впрочем, это было заранее продуманным шагом. К счастью, звезда не пострадала, а наоборот улыбаясь начала нежиться в сугробах. В частности, она сделала снежного ангела.

Тина Кароль неожиданно упала в снег возле собственного загородного дома

Тина Кароль неожиданно упала в снег возле собственного загородного дома

К слову, для ролика знаменитость выбрала довольно элегантный образ. Он состоял из кожаных брюк, короткой куртки и белой теплой панамы.

Напомним, недавно русскоязычные хиты Тины Кароль "Полюс притяжения" и "Жизнь продолжается" впервые зазвучали на украинском. Уже названы новые исполнители треков, которые придали им совсем другую окраску.

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Дата публикации
Просмотры
459
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