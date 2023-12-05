Тина Кароль показалась возле своего загородного особняка и упала в снежный сугроб

Украинская певица Тина Кароль решила оригинальным способом представить фрагмент своего нового хита "Не святі".

Так, Тина предстала на фоне своего загородного дома и решила снять креативный ролик, посвященный песне. Тем более, в тот момент очень красиво шел снег. Артистка начала петь и танцевать, спускаясь по лестнице. Затем она сняла с себя очки и бросила их на землю. И потом принялась лепить и бросать снежки.

Кароль побегала по большой территории дома, а затем неожиданно упала в снег. Впрочем, это было заранее продуманным шагом. К счастью, звезда не пострадала, а наоборот улыбаясь начала нежиться в сугробах. В частности, она сделала снежного ангела.

Тина Кароль неожиданно упала в снег возле собственного загородного дома

К слову, для ролика знаменитость выбрала довольно элегантный образ. Он состоял из кожаных брюк, короткой куртки и белой теплой панамы.

Напомним, недавно русскоязычные хиты Тины Кароль "Полюс притяжения" и "Жизнь продолжается" впервые зазвучали на украинском. Уже названы новые исполнители треков, которые придали им совсем другую окраску.

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