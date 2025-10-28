Тина Кароль после потери мужа отказывалась от браков и объяснила почему: "Никого не пущу"

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Реклама

Украинская певица Тина Кароль, которая уже много лет хранит память о своем покойном муже Евгении Огире, откровенно рассказала, почему замужество для нее сейчас не в приоритете.

Артистка призналась, что после трагедии прошло более 10 лет и это время для нее будто остановилось. В интервью "Beauty PRO" Тина рассказала, что эти годы жизни она не помнит, поэтому чувствует себя моложе своего паспортного возраста. В то же время добавила, что только недавно пришла в себя после тяжелой утраты.

«Есть история потери возлюбленного. Не помню то время и пришла в себя только недавно. Мы начали бороться с болезнью, когда мне было 25. Где-то в 27 его не стало. Я очень малой была. И это не те 25-27, как сегодня. Мы были немного другого темпа. Только сейчас, я понимаю, что не помню своих 32-36 лет. Сейчас чувствую себя на 29-30, будто эмоционально возвращаюсь к тем годам. Будто эти 10-12 лет выпали», — поделилась Кароль.

Реклама

Тина Кароль и ее муж

Тина призналась, что за все эти годы работала безостановочно, чтобы «накормить семью и команду», и именно в работе нашла опору. Больше всего, говорит артистка, она теперь ценит собственную независимость и внутреннее спокойствие. И все же добавляет, что это имеет обратную сторону. В частности, такое высокое стремление к независимости уже длительное время не дает ей возможности построить крепкую семью с новым мужчиной. Она объяснила, что сознательно отказывалась от любви в пользу собственного свободолюбия, но сейчас ничего против нового романа не имеет.

«Для меня очень важна независимость — это такое пространство, в которое я, наверное, никого не пущу. Я за этот период могла выйти замуж 20 тыс. раз, и забыть обо всем и ничем не заниматься, перекладывая бриллианты из коробочки в коробочку. Но это не я. Я — это про чувствовать жизнь. Но не то, что не должно быть мужчины рядом — это не про это», — отметила исполнительница.

Напомним, недавно Тина кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию, когда ему было всего восемь.