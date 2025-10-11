Тина Кароль поставила на место критиков ее музыки и сделала заявление: "Не останавливает некомпетентное мнение"

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поставила на место критиков ее творчества и сделала заявление.

Артистка в своем Instagram признается, что время от времени сталкивается с хейтом, что касается в том числе и ее музыки. Однако певица уверяет, что критика ее совсем не пугает. Если она обоснована, то Тина Кароль принимает ее во внимание и вступает в дискуссию. В противном же случае исполнительница не обращает на хейт. Артистка отметила, что некомпетентное мнение ее не останавливает. Тина Кароль уверяет, что музыку создает так, как чувствует и от всего сердца.

"Я никогда не перекладывала ответственность на кого-то. Моя карьера всегда полностью зависела от меня лично. Я хорошо понимаю, что каждый свой шаг я отдаю на усмотрение людям, которые могут проходить мимо, бросать злые комментарии и просто презирать без причины, а может быть и иначе. Я бесстрашна в этом вызове; меня не останавливает некомпетентное мнение. А с теми, с кем могу вступить в интеллектуальный дискурс, охотно это сделаю. Почему это не сбивает меня с моего пути? Потому что все пишется от всего сердца и по зову души", - комментирует певица.

Артистка также отметила, что полностью причастна к своему творчеству. Тина Кароль уверяет, что контролирует все процессы - тексты, мелодии, клипы и прочее. По словам исполнительницы, в этом и есть ее самовыражение и индивидуальность.

"Да, я контролирую каждую деталь; да, я сама режиссер всех сценариев и текстов, мелодий и творческой подачи. Это и есть самовыражение, это и есть уникальность. Я ценю эту возможность", - подытожила исполнительница.

Напомним, недавно композитор и поэт Евгений Рыбчинский довольно неоднозначно оценил творчество Тины Кароль. Он высказал свое мнение, чего артистке не хватает.