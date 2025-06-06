Тина Кароль поставила точку в скандале с Поляковой и призналась, держит ли на нее зло: "Мы виделись"

Оля Полякова и Тина Кароль

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Украинская певица Тина Кароль прокомментировала публичные скандалы со своей коллегой Олей Поляковой.

Исполнительница прокомментировала все недоразумения, которые случались между ними. В частности, как Полякова публично в разных проектах называла ее "нервной крикухой" и "плакальщицей на похоронах". По словам Кароль, на самом деле напряжение уже давно прошло. Достичь взаимопонимания им удалось после встречи, где они друг другу все объяснили. Более того, Оля даже извинилась у Тины за опрометчивые высказывания. А та, в свою очередь, простила.

"Она когда-то сказала что-то в какой-то программе. Мы между собой это решили. Конечно, мы виделись. Она извинилась. А я ей сказала: "Оля, я тебя обнимаю, все бывает". Это прошло", - отметила артистка в комментарии "Нашему радио".

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Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тем не менее, Кароль признается, что поливать грязью коллег по шоу-бизнесу она не собирается, ведь считает это неправильным.

"Лично ни разу ни на одного артиста не сказала плохих слов - это стрем", - добавила Тина.

Напомним, недавно певец Виктор Бронюк рассекретил недоразумения с командой президента Владимира Зеленского и почему во время политической гонки его не взяли в команду.