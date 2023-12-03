Тина Кароль посветила обнаженным бюстом на камеру и смешно чихнула

Украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников кадром из грядущей фотосессии.

В сторbc своей страницы в Instagram звезда разместила соблазнительный снимок, на котором изображена в атласной комбинации цвета топленого молока. Комбинация состоит из майки и юбки, подчеркнувшей аппетитные формы Тины.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Майку же Кароль игриво задрала вверх, таким образом несколько обнажив бюст. Во втором сторис исполнительница показала, как записывала видео, вероятнее всего, для своего TikTok.

Когда началась запись ролика, Тина поправила волосы и хотела начать петь, как вдруг чихнула. Эта ситуация рассмешила и оператора, которая снимала видео, и саму Тину Кароль, которая мило засмеялась в кадре.

Милая Тина Кароль случайно чихнула во время записи видео и насмешила фанов

В свою очередь поклонники отметили, что им очень нравится видеть Тину такой настоящей и непринужденной.

Напомним, между тем Тина Кароль продолжает радовать поклонников украиноязычным переводом своих хитов на русском языке. В частности, недавно вторую жизнь получили еще две композиции звезды, а именно "Полюс притяжения" и "Жизнь продолжается".

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