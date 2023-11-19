Тина Кароль поздравила сына-красавца с 15-летием и пригрозила будущей невестке: "Берегитесь свекрови"

Украинская певица Тина Кароль поздравила своего сына Вениамина с днем рождения.

18 ноября юноша отпраздновал 15-летие. По этому случаю звездная мама поделилась с поклонниками в Instagram видео с Веней, снятое во время их совместной фотосессии.

На атмосферных черно-белых кадрах Кароль с гордостью смотрит на сына, они общаются и обнимаются. Артистка также оставила сообщение под роликом, в котором отметила, что вкладывает все самое лучшее в своего сына. А также пригрозила будущей невестке:

"Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я – не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты – самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15! Как тебя кому-то отдать вскоре. Ох, девочки! Остерегайтесь свекрови. Дорогой и единственный", — подписала видео Кароль.

Тина Кароль милым видео поздравила сына с 15-летием

В свою очередь поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Вениамин все больше становится похожим на своего отца, продюсера Евгения Огира:

Идеальное сочетание мамы и папы

Какой красивый у вас сын. Муж гордился бы им. Когда-то вы были его опорой, а еще немного – и он станет вашей

Очень похож на мужа! Красивый парень! А какая мама – рядом как подружка

Мама как сестричка

Копия Евгения!

Напомним, недавно Тина Кароль порадовала поклонников своей красивой фотосессией. Звезда предстала на кадрах в вязаном топе и продемонстрировала свои стройные формы.

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