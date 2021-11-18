Тина Кароль поздравила сына с 13-летием и показала именинника-красавца

Вениамин отмечает день рождения 18 ноября.

У известной певицы Тины Кароль сегодня особенный день.

Так, 18 ноября ее сын Вениамин Огир празднует день рождения. Ему исполняется 13 лет. Парень живет и учится в Великобритании. Несмотря на рабочий график, звезда выделила время и улетела в Лондон сразу из Грузии, где находилась с промо-туром альбома "Двойной рай", чтобы поздравить наследника. В Instagram-stories артистка показала фото с именинником-красавцем и чувственно к нему обратилась.

Тина Кароль с сыном / instagram.com/tina_karol

"Я все для тебя. С днем рождения, мое счастье", – написала знаменитая мамочка.

Также Тина оделась в футболку с надписью "My Boss is VEN" – в Лондоне мальчика называют Вэном. Со своей стороны заметно подросший именинник позировал в школьной форме.

Отметим, что сын Тины живет и учится в Лондоне с 7 лет.

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