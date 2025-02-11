Тина Кароль предположила, какое место Ziferblat займет на "Евровидении-2025" в Швейцарии

Продюсер нацотбора Тина Кароль предположила, какое место группа Ziferblat займет на "Евровидении-2025", которое состоится в Швейцарии.

Артистка говорит, что на песенном конкурсе можно ждать чего угодно. Певице очень хотелось бы, чтобы Европа поддержала украинцев, а группа Ziferblat привезла победу. Тина Кароль добавила, что, конечно, было бы замечательно, чтобы "Евровидение" состоялось в Украине, чтобы в страну приезжали и помогали восстанавливаться. Однако чтобы это произошло, сначала нужно дождаться завершения войны.

"Евровидение" – это иногда цирковое выступление, иногда – геополитический вопрос. Мы это постоянно наблюдаем. Можно говорить, что этого нет, конечно, но это не так. Поэтому я хотела, чтобы мир захотел поддержать Украину, это первое. Второе – поддержать Украину экономически. И чтобы этот конкурс приехал к нам в рамках даже такой миссии восстановления государства во всех смыслах: и туристических, и так далее. Но для этого нужно завершить войну", — рассказала артистка в эфире "Нашего радио".

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Тем временем ведущий Андрей Черновол попросил Кароль прокомментировать конкурсную песню группы, ведь ему она не запомнилась. Исполнительница же убеждена, что еврофанаты будут слушать композицию в период "Евровидения". Однако, по мнению артистки, чтобы выступление Ziferblat запомнилось надолго, необходимо подготовить феерический номер.

"Евровидение" – это о перформансе. Я не вспоминаю песню прошлогоднего победителя. И таковых будет множество. Я просто скажу, что это здесь и сейчас. Песня будет слушаться фанатами "Евровидения" безусловно. Но не факт, что перформанс будет убедителен. То, что произошло на нацотборе... Все слушали одно, а проголосовали за другое", — добавила артистка.

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" отгремел в субботу, 8 февраля. Украинцы традиционно с юмором отреагировали на шоу. Предлагаем посмотреть мемы, которые создали о финале нацотбора.

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