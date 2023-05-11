Тина Кароль прибыла в Ливерпуль и показала, как готовится к выступлению на "Евровидении-2023"

Исполнительница уже освоила локацию, где будет петь.

Певица Тина Кароль уже прибыла со своей командой в Ливерпуль на песенный конкурс "Евровидение-2023".

Исполнительница записала небольшой блог первого дня своего прибытия в британском городе – от самолета до первой репетиции на сцене шоу. Видео Тина поделилась на своем YouTube-канале.

Сразу по приезду Кароль встретилась со своими звездными коллегами — Русланой, Юлией Саниной и Андреем Данилко, которые также активно готовятся к мероприятиям в рамках "Евровидения-2023".

Исполнительница уже успела ознакомиться с локацией, всей командой организаторов и провести саунд-чек.

"Красивая, смелая и профессиональная Украина единственным культурным фронтом презентуем современное и талантливое государство, в котором так много разнообразных, удивительных исполнителей, крейтеров, режиссеров, дизайнеров. Болею наших и готовлюсь к своему выступлению", — поделилась артистка.

Ранее Тина рассказала, что после первой репетиции ей пришлось несколько изменить свой номер из-за некоторых проблем.

Напомним, что 11 мая в 22:00 по киевскому времени состоится второй полуфинал "Евровидения-2023", где будут определены последние финалисты конкурса. Кстати, во время трансляции украинцы могут отправлять свои голоса за своих фаворитов.

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