Тина Кароль прилетела в Лондон и ошеломила фото с 12-летним сыном: "Уже выше мамы"

Певица показала подросшего Вениамина.
Украинская певица Тина Кароль прилетела в Великобританию в гости к сыну.
Так, 12-летний Вениамин учится за границей. Мальчик на каникулы приезжает в Украину, впрочем, на этот раз артистка сама решила наведаться к наследнику. В своих Instagram-stories исполнительница показала, как гуляла с юношей по Лондону. На фотографии они появились, позируя на Тауэрскому мосту.
"Девочки, только с моего разрешения", — написала звезда.
Пользователи были ошеломлены, насколько вырос Веня. Об этом они написали в комментариях на фан-странице Кароль в Instagram.
- Веня уже выше Тины!
- Тина, жди невестку
- Просто сын, просто родной, просто тепло
Также певица разместила селфи, которое сделала с сыном в авто.
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