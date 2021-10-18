Тина Кароль прилетела в Лондон и ошеломила фото с 12-летним сыном: "Уже выше мамы"

Тина Кароль прилетела в Лондон и ошеломила фото с 12-летним сыном: "Уже выше мамы"

Певица показала подросшего Вениамина.

Украинская певица Тина Кароль прилетела в Великобританию в гости к сыну.

Так, 12-летний Вениамин учится за границей. Мальчик на каникулы приезжает в Украину, впрочем, на этот раз артистка сама решила наведаться к наследнику. В своих Instagram-stories исполнительница показала, как гуляла с юношей по Лондону. На фотографии они появились, позируя на Тауэрскому мосту.

Тина Кароль с сыном / instagram.com/tina_karol

"Девочки, только с моего разрешения", — написала звезда.

Пользователи были ошеломлены, насколько вырос Веня. Об этом они написали в комментариях на фан-странице Кароль в Instagram.

Веня уже выше Тины!

Тина, жди невестку

Просто сын, просто родной, просто тепло

Также певица разместила селфи, которое сделала с сыном в авто.

Тина Кароль с сыном / instagram.com/tina_karol

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