Тина Кароль призналась, что будет делать со своими русскоязычными песнями: "А это десяток хитов"

Украинская певица Тина Кароль дала свое первое с начала полномасштабной войны интервью и пообщалась с журналистами "Голоса Америки".

Тина Кароль дала первое интервью с начала войны для "Голоса Америки" в Нью-Йорке. Интервью прошло в Представительстве Украины при ООН.

"Голос Америки" вел беседу с Кароль сразу после ее выступления на презентации фонда первой леди Украины Елены Зеленской.

Журналист "Голоса Америки" акцентировала внимание на международной деятельности Тины Кароль на поле культурной дипломатии, приведя примеры ее многочисленных митингов на площадях главных столиц мира, встреч с дипломатическими миссиями и премьер-министром Японии.

"Европейцы должны видеть, что мы в сопротивлении, что это против людей, что это не политическая игра. Что касается Японии, которая в свое время пережила Хиросиму и Нагасаки, мне было важно донести, что такое не должно повториться, ведь уже тогда начался ядерный шантаж нашей страны. В Японии очень чувствительна азиатская пресса к людям, которые на своем собственном примере демонстрируют любовь и уважение к своей стране", — сказала Кароль.

Тина Король

Журналист "Голоса Америки" затронула также тему так называемого "раскаяния" среди артистов, ранее работавших с Россией, приведя пример режиссера Алана Бадоева.

"Бадоев сразу сказал, что он является "виновником" этой войны, не вторжения, а войны, что он с 2014 года своими действиями потоковал нарратив, что это внутренний конфликт. Сегодня же мне действительно интересно увидеть от Бадоева его фильм "Довга доба", который он сейчас монтирует, и я понимаю, что это будет сильно", – ответила Кароль.

Тина также донесла свою позицию по языковому вопросу в публичном пространстве и искусстве:

"У меня в репертуаре было много русскоязычных песен, с началом войны я их просто отложила, а это десяток хитов, и они просто лежат на полке, возможно, на долго. В начале войны музыка не писалась, музы не появлялась, если хотелось писать, то о боли, но мне не хотелось "отдавать" свою боль людям, и так всем больно. Хотелось сделать мотивационное, дать людям энергию, толчок, стимул сопротивления, стимул бороться. Именно так появилась песня "Вільні. Нескорені"

Интервью с Тиной проходило на фоне ее подготовки к туру по Америке, который начнется уже 29 сентября, поэтому певица объяснила миссию и идеологию своих будущих выступлений:

"Мой тур по Америке и Канаде – это объединение всех, кто отождествляет себя с Украиной, всех кто причастен к нам на празднике украинской музыки и это встреча людей, у которых одни интересы, одно сердцебиение, которых объединяет герб, флаг, гимн, украинская песня, слово, культура, наши ценности. Об этом этот концерт, об единении", — сказала напоследок Тина Кароль.

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