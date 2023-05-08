Тина Кароль призналась, что ей стыдно на свое выступление на "Евровидении-2006": "Это мой комплекс"

Певица Тина Кароль, которая совсем скоро выступит в качестве приглашенной звезды на "Евровидении-2023", в свое время попробовала свои силы в музыкальном конкурсе.

В 2006 году исполнительница заняла седьмое место в финале конкурса с песней Show me your love. И если поклонникам зажигательная композиция Тины пришлась по душе, сама певица сейчас очень не удовлетворена своим выступлением.

"Это был 2006 год, когда я стояла на этой сцене. Начало карьеры... Я не то чтобы не люблю это выступление, а стыжусь. Потому что там такой гротеск! Это мой комплекс неполноценности. И когда я получила приглашение, я подумала : "Боже, это же я должен петь эту песню". Я сразу спросила: "А можно я другую песню спою?". И я подумала, что надо какую-то фишку сделать, но я себя притормаживаю, чтобы не сделать больше, чем нужно", – поделилась Тина в интервью М1.

Во время выступления на "Евровидении-2023" поклонники снова услышат конкурс песню Кароль, однако уже в новой аранжировке. Тина рассказала, что теперь трек звучит более современно.

Кстати, легендарное платье артистки из "Евровидения-2006" до сих пор идеально на ней сидит, однако ее одевать Тина тоже не собирается.

"Мы изменили аранжировку, чтобы сделать песню более современной и модерновой. Платье... Не нужно залезать в то платье, хотя я влезла, я пробовала. Сразу, когда получила приглашение, пошла ее мерить", — поделилась Кароль.

Напомним, что песенный конкурс "Евровидение-2023" официально открыли 7 мая. Сайт ТСН.ua поделился всеми деталями и выходами конкурсантов на "бирюзовый тротуар".

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