Тина Кароль призналась, что встречалась с Аллой Пугачевой в Израиле: "Был очень душевный разговор"

Украинская певица Тина Кароль недавно вернулась из Израиля, где дала несколько концертов.

Как оказалось, там артистка успела пообщаться с российской певицей Аллой Пугачевой. Известно, что вместе с семьей исполнительница уехала из РФ, ведь не поддержала захватническую политику кремля.

Тина поделилась в эфире молдавского телевидения, что они с примадонной душевно пообщались. Певица призналась, что они не афишировали эту встречу во избежание лишних проблем.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Был очень душевный разговор и крайне необходимый. Я наоборот предложила, чтобы публично мы не афишировали ничего, чтобы было меньше проблем. Но это тот случай, когда не прячутся. Будем говорить откровенно, это целая эпоха, которую сегодня кто-то по указанию начинает порочить. А кто они?", – поделилась Кароль.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

Отметим, что с начала полномасштабной войны Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин выступили против войны в Украине. Семья уехала в Израиль и разорвала почти все связи с Россией. Недавно пропагандисты обвинили певицу в финансировании ВСУ. В защиту подруги стала певица Лайма Вайкуле, которая рассказала, действительно ли Пугачева посылала деньги украинской армии.

Читайте также: