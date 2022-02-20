Тина Кароль призналась, за кого из тренеров болеет в "Голосі країни-12"

Тина Кароль призналась, за кого из тренеров болеет в "Голосі країни-12"

Артистка назвала имя того, кому желает победы.

Только что на сцене "Голосу країни-12" настоящим сюрпризом стало появление на сцене бывшей тренерши шоу, певицы Тины Кароль.

Так, артистка пришла поддержать автора песен и исполнительницу Екатерину Офлиян. Кстати, именно она создала для звезды песню "Найти своих".

Наставник Потап признался, что каждый день в шоу вспоминает Тину и не сдержался, чтобы не усадить ее снова в кресло.

скриншот с видео

Со своей стороны, Оля Полякова поинтересовалась, за кого из тренеров Кароль болеет в "Голосі країни-12". В ответ она призналась, что это ПТП.

"Новичкам всегда везет, так говорят. Оля, в этом случае это ты. Наде в прошлом году посчастливилось выиграть. Слава уже побеждал, но все равно вернулся за победой. Но есть тот, который реально дрался со мной все эти годы. Это парень в розовом костюме. Потап, ну рви уже этот сезон! Я уже даже ушла из "Голосу", чтобы ты уже это сделал", — поделилась артистка.

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