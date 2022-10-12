Тина Кароль прокляла Путина в эмоциональном стихотворении: "Старый людоед – вот так и прославишься"

Украинская певица под влиянием ракетных обстрелов Украины создала стихотворение.
Украинская певица Тина Кароль вместе с украинцами болезненно переживает массированные ракетные обстрелы, которые 10 октября Россия нанесла по Украине.
Под влиянием этих событий артистка создала стихотворение, в котором прокляла российского диктатора Путина. Кароль называет бункерного "старым людоедом", который так и прославится на весь мир. Отмечает, что он "хильнет яда в своем же круге", отмечает, что Путин "не Мессия и не миссия ведет" его.
Свое произведение Тина Кароль опубликовала в Telegram-канале.
Поклонники поддержали своего кумира и поделились эмоциями от увиденного: "Каждое слово в точку", "сильно", "столь сильно сказано!".
Ракетный обстрел Украины
Напомним, что в понедельник, 10 октября, российские оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Обстрелы были в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.
Террористы нанесли ракетный удар по центру Киева. В результате ракетных обстрелов в Киеве погиб 41-летний начальник отдела департамента киберполиции Юрий Заскока. Полицейский в момент удара как раз ехал по бульвару Шевченко на работу. Всего известно о пяти погибших людях от российских ракет, которыми оккупанты ударили по нескольким районам Киева 10 октября.
Также россияне убили врача из "Охматдета", которая как раз ехала на работу. Сиротой остался 5-летний ребенок.
10 октября Россия обстреляла Львов. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре области 90% Львова осталось без электричества.
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