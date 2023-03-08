Тина Кароль прокомментировала смерть спикера ГСЧС Евгении Дудки, которую знала лично

Артистка навещала Евгению в больнице в Берлине, где спикер находилась на реабилитации.

Певица Тина Кароль прокомментировала смерть пресс-секретаря Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгении Дудки, которой не стало 7 марта.

Как известно, Евгения серьезно пострадала во время российских ракетных обстрелов по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. В течение 11 месяцев пресс-секретарь ГСЧС боролась за жизнь в Украине и Германии, где проходила реабилитацию.

Тина Кароль навещала Евгению Дудку в больнице в Берлине в ноябре 2022 года

Три месяца назад Тина Кароль навестила Евгению в больнице в Берлине. Узнав о смерти Евгении, звезда отреагировала в сторис своей страницы в Instagram.

Тина разместила черно-белый кадр, где изображена в палате вместе с Евгенией, и подписала: "Светлая память".

Тина Кароль и Евгения Дудка / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что о смерти пресс-секретаря ГСЧС Евгении Дудки сообщил ее муж, спасатель Игорь Гетало. 10 апреля 2022 года, во время российского ракетного удара по аэропорту в Днепре, спасатели попали под обстрел. Пресс-секретарь ГСЧС получила тяжелые ранения. Сначала Евгению лечили в Днепре, а затем доставили в клинику "Шарите" в Германии. В феврале 2023 года она вернулась в Украину, потому что была недовольна лечением за границей.

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