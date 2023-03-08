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Тина Кароль прокомментировала смерть спикера ГСЧС Евгении Дудки, которую знала лично

Тина Кароль прокомментировала смерть спикера ГСЧС Евгении Дудки, которую знала лично

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
566
Время на прочтение
2 мин
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Тина Кароль прокомментировала смерть спикера ГСЧС Евгении Дудки, которую знала лично

Тина Кароль и Евгения Дудка

Артистка навещала Евгению в больнице в Берлине, где спикер находилась на реабилитации.

Певица Тина Кароль прокомментировала смерть пресс-секретаря Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгении Дудки, которой не стало 7 марта.

Как известно, Евгения серьезно пострадала во время российских ракетных обстрелов по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. В течение 11 месяцев пресс-секретарь ГСЧС боролась за жизнь в Украине и Германии, где проходила реабилитацию.

Тина Кароль навещала Евгению Дудку в больнице в Берлине в ноябре 2022 года / ©
Тина Кароль навещала Евгению Дудку в больнице в Берлине в ноябре 2022 года

Три месяца назад Тина Кароль навестила Евгению в больнице в Берлине. Узнав о смерти Евгении, звезда отреагировала в сторис своей страницы в Instagram.

Тина разместила черно-белый кадр, где изображена в палате вместе с Евгенией, и подписала: "Светлая память".

Тина Кароль и Евгения Дудка / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль и Евгения Дудка / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что о смерти пресс-секретаря ГСЧС Евгении Дудки сообщил ее муж, спасатель Игорь Гетало. 10 апреля 2022 года, во время российского ракетного удара по аэропорту в Днепре, спасатели попали под обстрел. Пресс-секретарь ГСЧС получила тяжелые ранения. Сначала Евгению лечили в Днепре, а затем доставили в клинику "Шарите" в Германии. В феврале 2023 года она вернулась в Украину, потому что была недовольна лечением за границей.

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Дата публикации
Просмотры
566
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