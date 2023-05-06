Тина Кароль прозрачным кружевным боди подчеркнула пышный бюст и нарвалась на хейт

Украинская певица Тина Кароль знает, как и умеет привлечь внимание поклонников и уже равнодушным не оставить никого.

В этот раз на странице в Instagram звезда разместила короткий черно-белый ролик, на котором изображена в полупрозрачном кружевном боди. В видео Кароль соблазнительно выгибается и позирует на камеру.

Впрочем, фаны Тины разделились на два лагеря. Одни выразили звезде свое восхищение: "Невозможно глаза отвести", "невероятная", "Ну, боди очень секси, а вы в нем нежны", "Очень эстетично и секси".

Однако были и те, кто не понял таких откровений кумира: "Надеюсь, вы не станете как певцы, которые получают лайки из-за показа своих частей тела", "Была настоящая, женственная, а стала вульгарная, как другие. Все, что есть, напоказ", "Что за реклама одежды и груди".

Напомним, недавно Тина Кароль попала в скандал из-за премьеры нового клипа на авторский трек "Honey & МЕД". Хотя артистка заказывала видео в Америке у украинского режиссера, выяснилось, что к работе над видео имеют отношение россияне. Тогда артистка приняла непростое решение удалить клип из Сети.

На днях Тина Кароль выпустила обновленную версию клипа на эту песню. Съемки проходили на улицах Киева.

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