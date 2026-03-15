Тина Кароль прямо на сцене попала в конфуз и мастерски вышла из ситуации: "Платье не выдержало"

Украинская певица Тина Кароль во время церемонии MUZVAR AWARDS во Дворце спорта попала в неприятную ситуацию.

Звезда была секретной гостьей на вечере награждения и порадовала зрителей своими громкими хитами. К тому же перформанс дополнял балет. Поэтому феерическое выступление было наполнено не только сильным вокалом, но и горячими танцами и поддержками. Но во время одного из взаимодействий с танцовщиком у Тины неожиданно разошлось платье. Видео распространила пользовательница в Instagram с ником _natali_tn_ и отметила, что «даже платье не выдержало такого выступления».

Сначала звезду охватил легкий шок, но моментально она собралась и сделала вид, что ничего не произошло. Исполнительница мастерски продолжила играть сценку в соответствии с настроением песни «Тепер я знаю». Кстати, это впервые, когда Тина Кароль вживую выступила с украиноязычной версией песни «Зачем я знаю».

Дата публикации 17:40, 15.03.26

Вскоре артистка полностью закончила свое энергичное выступление, а затем незаметно для зрителей исправила ситуацию с платьем. А в своем фотоблоге она поделилась незабываемыми впечатлениями и благодарностью.

«Это было чрезвычайно, по-особенному и очень волнующе. Впервые зазвучала песня „Тепер я знаю“ на сцене на украинском. Мы это сделали! Спасибо команда! Спасибо зрители! Спасибо», — отметила Тина.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский также попал в конфуз. Артистка Анна Тринчер в гримерке высмеяла и спалила его хитрость на сцене.