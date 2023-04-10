Тина Кароль прямо со сцены нежно заговорила об известном певце: "Лучший мужчина в мире"

Также артистка высказалась о маме этого исполнителя.

Украинская певица Тина Кароль отыграла концерт в Молдове. Во время своего выступления исполнительница неожиданно прямо со сцены заговорила об известном певце.

Кароль назвала исполнителя лучшим мужчиной в мире, после ее сына, конечно же. Также артистка сказала, что этот известный певец – честный и благородный красавец. Такие теплые слова Тина адресовала молдавскому артисту Дану Балану.

В частности, мама певца пришла на концерт Кароль. Поэтому Тина прямо со сцены высказалась о сыне Людмилы Борисовной. Также исполнительница адресовала теплые слова и маме Балана.

"Ну и красавец, лучший мужчина в мире после сына… Мама Люда, мама Дана Балана сегодня в зале. Людмила, вы красивая, вдохновляете. Вы родили красавца – благородного, честного! Браво!" – сказала Тина.

Отметим, недавно Тина Кароль получила от поклонников интересный подарок, который охотно уже примерила на себя. Артистке подарили джинсовую куртку, где она изображена в объятиях Дана Балана.

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