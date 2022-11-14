Тина Кароль прямо во время выступления в Берлине позвонила военным, которые служат на передовой

Украинская певица Тина Кароль недавно выступала в Берлине, Германия.

Во время своего концерта артистка неожиданно позвонила военным, которые сейчас служат на передовых позициях.

"Контрольный момент для всех. Во время моего концерта — видеозвонок в реалтайме ребят с фронта. Это об объединении нации, о поддержке и воодушевление, об уважении и внимании нашим защитникам. Цвет нации! Ребята Черновицкого пограничного отряда, которые сейчас находятся в Донецкой области, получили комплекты утепления от моего фонда. Слава нашим людям и нашим Героям! Свободные! Непокоренные!", — подчеркнула Тина.

Отметим, что фонд Тины Кароль недавно передал комплекты утепления бойцам Черновицкого пограничного отряда. Они сейчас защищают Украину от российских оккупантов в Донецкой области.

Напомним, недавно Тина Кароль неожиданно появилась на шоу "Голос країни-12", чтобы помочь тренеру Оле Поляковой. В конце выпуска артистка трогательно спела с участником проекта, который приехал в Украину из Казахстана.

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