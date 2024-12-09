Тина Кароль публично обратилась к юмористке Мандзюк, которая обвинила ее в "лживости"

Украинская певица Тина Кароль ответила на упреки в свою сторону от юмористки Валерии Мандзюк.

Дело в том, что Мандзюк недавно раскритиковала певицу. Блогерша обвинила ее в "лживой дешевой скромности". Мол, Кароль демонстрирует свои поездки в Укрзалізниці специально, чтобы показать, что она "с народом". Ведь на самом деле, по мнению Валерии, исполнительница имеет достаточно возможностей для персонального трансфера.

В свою очередь, Тина также нашла, что сказать в ответ юмористке. Так, в своих сторис звезда предложила Мандзюк проехаться с ней в поезде и выпить в купе чая за разговором. И объяснила, что выбирает поезда, потому что это самый комфортный для нее транспорт на дальние расстояния.

Тина Кароль о Валерии Мандзюк / Фото: instagram.com/tina_karol

"Привет, будем знакомы теперь, Лера Мандзюк. Спасибо за комплимент и скажу, что Укрзалізниця топовая! Я всегда выбираю выспаться в поезде и выпить чай с тимьяном. Приглашаю в такое путешествие. Нам будет о чем пообщаться. Выбирай: Днепр, Львов или Ивано -Франковск", — отреагировала Кароль.

Напомним, недавно Тина Кароль показала своего подросшего сына Вениамина. На новом фото парень попозировал с мамой в военной форме.

Читайте также: