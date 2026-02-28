ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
997
Время на прочтение
1 мин

Тина Кароль раскрыла главный секрет своей молодости: "Как будто всегда 20"

Артистка призналась, что дело здесь не в чудодейственных средствах, а в несколько ином.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Тина Кароль

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль раскрыла главный секрет своей молодости.

Артистка это сделала в Instagram-stories, когда отвечала на вопросы поклонников. В частности, у звезды поинтересовались, как она поддерживает молодость. Фанаты певицы отметили, что она выглядит так, будто ей всегда 20 лет. Поэтому, они спросили артистку, в чем же ее секрет.

Исполнительница не стала уходить от ответа. Оказывается, здесь дело не в чудодейственных средствах, а в несколько ином. Тина Кароль говорит, что просто развивает в себе нейропластичность. Певица постоянно развивается, учится новому, что помогает формировать нейронные связи и перестраивать существующие.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

"Нейропластичность - способность мозга меняться, адаптироваться и реорганизовываться в течение всей жизни, образуя новые нейронные связи и перестраивая существующие. Этот процесс позволяет нам учиться, запоминать, восстанавливаться после травм, адаптироваться к новому опыту и менять поведение", - ответила артистка.

Напомним, недавно поклонники певицы Златы Огневич отметили ее молодой вид. Более того, некоторые пользователи даже заподозрили пластику. Артистка честно призналась, делала ли пластические операции.

Дата публикации
Количество просмотров
997
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie