Тина Кароль раскрыла главный секрет своей молодости: "Как будто всегда 20"

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль раскрыла главный секрет своей молодости.

Артистка это сделала в Instagram-stories, когда отвечала на вопросы поклонников. В частности, у звезды поинтересовались, как она поддерживает молодость. Фанаты певицы отметили, что она выглядит так, будто ей всегда 20 лет. Поэтому, они спросили артистку, в чем же ее секрет.

Исполнительница не стала уходить от ответа. Оказывается, здесь дело не в чудодейственных средствах, а в несколько ином. Тина Кароль говорит, что просто развивает в себе нейропластичность. Певица постоянно развивается, учится новому, что помогает формировать нейронные связи и перестраивать существующие.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

"Нейропластичность - способность мозга меняться, адаптироваться и реорганизовываться в течение всей жизни, образуя новые нейронные связи и перестраивая существующие. Этот процесс позволяет нам учиться, запоминать, восстанавливаться после травм, адаптироваться к новому опыту и менять поведение", - ответила артистка.

