Тина Кароль раскрыла, каких правил в питании и спорте придерживается для стройной фигуры

Украинская певица Тина Кароль рассказала о своих ежедневных полезных привычках, которые помогают ей держать себя в форме.

Певица в своем фотоблоге назвала несколько советов. В частности, она отметила, что каждый день посвящает время спорту – йоге, скакалке, планке. Более того, один раз в неделю Тина сдает нормативы.

"Тренировки каждый день. Бывает и по два раза в день. Что именно делаю? Не только йога. Скакалка — начните с минуты. Я начинала с небольшого результата, а сейчас прыгаю 40 минут. Это делаю трижды в неделю, а вот йога — каждый день. Каждый вторник я сдаю нормативы разного характера. Это и бег, и пресс. Также есть такая практика очень важная – планка, которую делаю через день. Для фана это от 10 до 16 минут. А когда я хочу ставить рекорд, то немножко готовлюсь к этому, не перегружаю руки. У меня нет такого ярого, что я хочу сделать больше, но так вот раз в месяц, раз в два месяца часик в планке – это идеально. Потому что она подтягивает тебе все тело, это тонус", – рассказала звезда.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Также знаменитость акцентировала внимание на правильности питания. Кароль объяснила, что питается по специальной схеме, позволяющей контролировать уровень сахара в крови. К слову, исполнительница не скрывает, что очень любит дрожжевой хлеб.

"Самое главное, чтобы вы контролировали уровень сахара в крови. Есть продукты, которые его сильно разгоняют. Например, мы сейчас говорим не за гликемический индекс, а за инсулиновый. Если вы едите гречку, она по индексу выше, чем вы бы ели, например, хлеб. То есть паста, хлеб и все такое мучное без добавления сахара, вы можете есть в обед. А от риса вы поправитесь быстрее, чем от хлеба. А я очень люблю хлеб", – объяснила Тина.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тина Кароль впервые высказалась о предписанном ей романе с загадочным иностранным бизнесменом, который младше ее на 9 лет.

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