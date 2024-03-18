Тина Кароль раскрыла секрет стройности и призналась, какие процедуры красоты делает

Украинская певица Тина Кароль решила откровенно пообщаться с поклонниками.

Фанаты задали знаменитости немало вопросов, особенно об уходе за фигурой и кожей лица. Артистка призналась, что около 20 лет постоянно сидела на диетах и ограничивала себя в еде. Сейчас Кароль придерживается другого мнения. Певица в обед может есть все, утром – белки, а вечером – овощи.

"Была 20 лет на диетах. Все маркетинг… В обед можно все! А именно от 13 до 15 часов. Утром – белки, вечером – овощи", — призналась Кароль.

Сообщение Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка также рассекретила, как ухаживает за кожей лица. По словам певицы, она пытается высыпаться, не прибегает к вредным привычкам, насыщает кожу витамином С, а также кремами. Кстати, Тина Кароль заинтриговала, что хорошо выглядеть ей помогает влюбленность.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кстати, артистка успела ответить на вопрос о личной жизни. Певица дала ясно понять, что ее сердце занято музыкой. Вероятно, именно об этой влюбленности говорила артистка.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, Тина Кароль много работает и довольно часто выпускает новинки. Недавно артистка порадовала композицией "З тобою". Певица даже успела снять на трек довольно пикантный клип.

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