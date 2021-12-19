Тина Кароль рассекретила, что подарила сыну на 13-летие, и есть ли у него любимая девушка

Также певица рассказала о хобби Вени.

Популярная певица Тина Кароль в ноябре отметила день рождения сына.

Так, Вениамину исполнилось 13 лет. В программе "Світське життя" артистка, которая в этот день летала к наследнику в Британию, рассекретила, что ему подарила.

"От меня лично он заказывал Game Station, я ему его подарила, потому что он хорошо учится", – поделилась знаменитость.

Кроме того, артистка поделилась, что сын недавно начал заниматься дзюдо.

Сын Тины Кароль / "Светская жизнь"

"Он, кстати, уже выше меня стал, и весит уже больше чем я. Я очень радуюсь этому, говорю: "Наконец-то я буду меньше тебя, я хочу сестричкой быть". А он: "Я вижу, ты сейчас блонда, ты это сделала специально, чтобы быть еще младше. И так все в школе говорят, что у меня слишком молодая мама. Говорят: "Чего она такая молодая? Ей 16?" – рассказала Кароль.

Певица также ответила, есть ли у ее сына любимая девушка: "Еще год назад он сказал: "Девушки – никогда! Это только для подкаблучников, ну какие девушки?". Сейчас я спрашиваю его, не пишет ли ему кто из девушек, он только улыбается".

Также Кароль поделилась, что собирается с сыном в путешествие. Впрочем, страну, в которую они улетят, артистка не рассекретила, поскольку это сюрприз для Вени.

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