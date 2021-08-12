Тина Кароль рассекретила имена артистов, с которыми записала новый альбом дуэтов

Исполнительница вскоре выпустит украиноязычный альбом "Молода кров".

Популярная певица Тина Кароль записала украиноязычный альбом "Молода кров", выход которого приурочен к 30-летию независимости Украины.

Артистка рассекретила имена артистов, с которыми создала дуэты. Так, на странице в Instagram знаменитость запостила фото исполнителей, которые присоединились к коллаборациям со звездой. Сторонники услышат совместные песни Тины с Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, Ivan Navi, KAZKA, Юрой Самовиловым и Latexfauna.

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"Уже завтра мы запускаемся! Ура! Релиз альбома дуэтов "Молода кров" состоится 20 августа, но уже завтра он будет доступен для предзаказа на платформе Apple Music. Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена", — сообщила исполнительница.

Заметим, что проект Тины Кароль "Молода кровь" выходит при информационной поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, канала 1+1 и радиостанции Хит FM.

Напомним, не так давно Тина Кароль продала свой отпечаток пальца за 100 000 гривен. Полученные средства Тина Кароль передала на развитие своего музыкального проекта "Молода кров".

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