Тина Кароль рассекретила свой типаж мужчин: "Не искала бизнесменов"
Артистка призналась, в чем заключаются ее жизненные принципы в отношениях.
Украинская певица Тина Кароль рассказала, какие мужчины ей нравятся и кого она выбирает для себя.
В проекте "Тур зірками" знаменитость отметила, что после того, как осталась одна, больше всего начала ценить самостоятельность и свободу. Она отметила, что сама вкладывает в себя и развивается как личность, и это является ее личным успехом.
Тина призналась, что никогда не искала и не ждала бизнесменов, ведь это не про нее.
"Не искала, не ждала бизнесменов", — сказала она.
Певица рассказала, что ей нравятся навешанные сплетни о ее отношениях и однажды она бы ответила на эти вопросы. Артистка назвала это "информационный пинг-понг" и отметила, что эти подробности были бы очень интересны людям, которые не могут успокоиться.
Звезда откровенно перечислила черты, которые должны быть у ее будущего партнера. Среди них — рассудительность, мудрость и спокойствие. Относительно денег, то Тину абсолютно не интересует материальный достаток мужчины, ведь, по ее мнению, это не самая главная черта в человеке.
"Мужчина мне нужен только мудрый, сильный, устойчивый, спокойный, рассудительный. Что у него в кармане — мне абсолютно все равно", — подытожила Тина.
Напомним, Тина Кароль честно призналась, почему после смерти мужа у нее не сложилась личная жизнь. Она назвала причину, почему избегает романтических отношений.