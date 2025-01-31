Тина Кароль рассекретила свой вес и похвасталась стальным прессом в топе

Украинская певица Тина Кароль похвасталась своей фигурой.

Тина неоднократно рассказывала, что ее тело – результат регулярных тренировок и сбалансированного питания. В фотоблоге артистка рассекретила, что сейчас ее вес составляет около 52 кг. Более того, в специальном приложении на графике заметно, что за последний период звезда похудела на несколько кило.

Вес Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кроме того, Кароль показала одно из своих занятий йогой. Знаменитость ошеломила стойкой на голове. По словам певицы, она практикует аштангу уже четыре года.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В то же время исполнительница в спортивном топе и лосинах похвасталась своим стальным прессом на фото в зеркале. И в подписи к кадру она ответила на вопрос о чертах, которые отталкивают ее в мужчинах. В частности, вспомнила популярную в Сети шутку о мужчинах с великолепным чувством юмора, с которыми быстро сближаешься. А потом без юмора объяснила, что не готова строить отношения с ленивыми.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно певица Анна Тринчер также продемонстрировала свою подтянутую фигуру. Так, в пикантном бикини артистка представила клип, который сняла на побережье Бали, и очаровала откровенными танцами.

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