Тина Кароль рассекретила свой вес и похвасталась стальным прессом в топе

Артистка также призналась, что ее отталкивает в мужчинах.
Украинская певица Тина Кароль похвасталась своей фигурой.
Тина неоднократно рассказывала, что ее тело – результат регулярных тренировок и сбалансированного питания. В фотоблоге артистка рассекретила, что сейчас ее вес составляет около 52 кг. Более того, в специальном приложении на графике заметно, что за последний период звезда похудела на несколько кило.
Кроме того, Кароль показала одно из своих занятий йогой. Знаменитость ошеломила стойкой на голове. По словам певицы, она практикует аштангу уже четыре года.
В то же время исполнительница в спортивном топе и лосинах похвасталась своим стальным прессом на фото в зеркале. И в подписи к кадру она ответила на вопрос о чертах, которые отталкивают ее в мужчинах. В частности, вспомнила популярную в Сети шутку о мужчинах с великолепным чувством юмора, с которыми быстро сближаешься. А потом без юмора объяснила, что не готова строить отношения с ленивыми.
Напомним, недавно певица Анна Тринчер также продемонстрировала свою подтянутую фигуру. Так, в пикантном бикини артистка представила клип, который сняла на побережье Бали, и очаровала откровенными танцами.
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