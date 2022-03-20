Тина Кароль рассказала, как Украина объединила поляков: "Они очень волнуются, что их это коснется так же"

Тина Кароль рассказала, как Украина объединила поляков: "Они очень волнуются, что их это коснется так же"

Артистка поделилась, что Украина стала примером сплоченности для Польши.

Украинская певица Тина Кароль находится в Польше, где активно помогает переселенцам из Украины, открыла центр информационного сопротивления и проводит митинги.

В эфире программы "Сніданок з 1+1" исполнительница рассказала, как война России против Украины повлияла на саму Польшу и что поляки говорят артистке:

"Они сказали прямо: что мы даже не надеялись, что поляки могут быть такими объединенными. Обычно поляк поляка где-то там, за границей… выбирает будто не замечать друг друга. А здесь мы все ради Украины, ради будущего, ради свободы объединились. Они в шоке с себя. Безусловно, мы дали им этот, скажем так, вектор, потому что они смотрят насколько сильные, насколько смелые, насколько единые. Мы для них стали такой ролевой моделью, как должно быть", — прокомментировала артистка.

Тина Кароль рассказала, как поддерживают Украину за границей

Кароль отметила, что поляки переживают, что сценарий в Украине может повториться и у них:

"Конечно, они очень волнуются, что это коснется в будущем их как-то так же. И они все сплотились вокруг проблемы, беды", – добавила певица.

Напомним, что сегодня, 20 марта, состоится самый масштабный концерт в истории Польши в поддержку Украины. Его будут транслировать в 40 странах мира. В Украине его покажет телеканал ТЕТ. Начало в 21:10. Кроме польских звезд в концерте примут участие Jerry Heil и Тина Кароль. Кстати, Тина выйдет на сцену с 7-летней Амелией – той самой девочкой, которая своим пением в киевском бомбоубежище растрогала весь мир.

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