Тина Кароль рассказала о своем 67-летнем отце, который отказался уехать из Украины и ушел служить

Украинская певица Тина Кароль находится в Европе, где дает благотворительные концерты в поддержку Украины.

Заехав в Канны, Франция, звезда успела не только выступить, но и пообщаться с местной прессой. Так, в интервью французскому изданию Le Figaro Тина Кароль рассказала, что ее отец Григорий Либерман решил пойти воевать.

И это несмотря на то, что мужчине 67 лет и в связи с возрастом он мог беспрепятственно покинуть Украину.

"В Украине живет моя семья и весь мой творческий коллектив. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда смогу с ними увидеться. Как они чувствуют себя? Гнев и страх. Но они как-то продолжают жить. Отец мог выехать из страны в 67 лет (общая мобилизация с 18 до 60 – прим. ред.), но хочет остаться защищать Украину. Он присоединился к добровольцам территориальной обороны. Это его решение. Принять это было непросто”, – рассказала Тина.

Родители Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что 19 мая на 75-м Каннском кинофестивале с участием Тины Кароль состоялся благотворительный вечер в поддержку киноиндустрии Украины. В рамках вечера собрали средства в фонд ICFR в поддержку украинских кинематографистов, а также в фонд DOCU DAYS UA в поддержку киносообщества Украины.

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