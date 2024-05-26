Тина Кароль рассказала об обучении 15-летнего сына в Лондоне

Украинская певица Тина Кароль рассказала об успехах в обучении ее 15-летнего сына Вениамина.

Так, по словам звездной мамы, ее сын полностью поглощен учебой за границей и сейчас сдает ряд экзаменов в конце семестра. К тому же Вениамин уделяет внимание изучению разных языков. В частности, Тина похвасталась, что он хорошо владеет не только украинским, но и английским, французским и испанским и стремится достичь уровня свободного владения ими. Как признается Кароль, она также всячески поддерживает сына и мотивирует его не останавливаться на достигнутом и быть в некоторых науках лучше ее.

Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

"Веня сдает экзамены, у него они очень сложные. Он там у меня суперпрофессор немного. Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то, что у меня. У него много языков. Он знает, кроме украинского, английский, французский и испанский.И я хочу, чтобы на всех языках он разговаривал свободно", - рассказала Тина в своем фотоблоге.

Отметим, что сын Тины Кароль Вениамин проживает и учится в Лондоне.

Напомним, недавно Тина Кароль честно призналась, хочет ли поехать на "Евровидение" и представить Украину еще раз.

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