Тина Кароль растрогала до слез архивным видео с маленьким сыном и умершим мужем

Ежегодно 28 апреля является трагическим днем для украинской певицы Тины Кароль.

10 лет назад – 28 апреля 2013 года ушел из жизни муж исполнительницы, продюсер Евгений Огир. Каждый год артистка чтит память любимого и делится в соцсетях воспоминаниями о нем.

Также на фан-странице артистки в фотоблоге появилось редкое семейное видео Тины, где она изображена еще с совсем маленьким сыном Вениамином и мужем. Семья улыбается и играет с сыном:

"Что очень важно, что мы должны ценить не только когда теряем, а ценить всегда. Потому что мы очень любим друг друга, мы настоящая семья. Я тебя очень люблю, Тина", — говорит за кадром в видео Евгений.

Напомним, что муж и продюсер певицы Тины Кароль Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года. Жизнь мужчины унес рак желудка. Евгению было 33 года. С артисткой они поженились в 2008 году и были вместе до смерти продюсера. 18 ноября 2008 года у пары родился сын Вениамин.

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