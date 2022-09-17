Тина Кароль разревелась на съемках клипа в карьере в Харьковской области: "Я сбежала через огонь из кадра, раздеваясь на ходу"

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый эффектный клип на трек "Вільні. Нескорені", ради которого артистке пришлось проявить серьезную стойкость.
Как выяснилось, съемки нового клипа на песню "Вільні. Нескорені" для Тины Кароль оказались еще тем испытанием.
В своем Telegram-канале исполнительница поделилась подробностями экстремальных съемок этого видео, проходивших в Кварцовом карьере Харьковской области. Это были одни из самых сложных съемок певицы, ведь из-за природных особенностей в карьере царит невыносимый холод.
"Карьер. Было холодно. Терпеть было не в состоянии, это давило сильно. Надо было держаться, чтобы никто не расслаблялся. Держать дух команды, типо..." – начал рассказ Тина.
А когда проходили съемки фрагментов клипа с огнем, Кароль чуть не получила ожоги:
"Потом был огонь, у меня нагрелись алюминиевые доспехи... Начало печь, я терпела... Потом поняла, что еще пару секунд и будут ожоги. Я убежала через огонь из кадра, раздеваясь на ходу. Треш, если честно, и больно. Мы закончили съемку, потому что я разревелась из-за этих фэшн-пыток", — поделилась артистка.
Когда же потемнело, вспоминает Тина, в карьере стало страшно, поскольку не было известно, водятся ли здесь какие-нибудь звери. Вместе с тем Кароль рассказала, как однажды, когда она была в Намибии, позади нее бегал шакал:
"Начало темнеть и мы тупо одни в карьере, где кто угодно мог быть (имею в виду зверь). Не ок вообще стало. Выдержали, сняли, показали. Вышел интересный клип. А еще, зверь охотящийся на тебя — это не прикольно. В Намибии я сидела на дюне на песках и пела, что-то писала себе новое, делала записи в телефон, как пришла SMS от гида: "За тобой шакал, не двигайся. Я буду его гнать, не ори", — поделилась историей Тина.
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