Тина Кароль разревелась на съемках клипа в карьере в Харьковской области: "Я сбежала через огонь из кадра, раздеваясь на ходу"

Как выяснилось, съемки нового клипа на песню "Вільні. Нескорені" для Тины Кароль оказались еще тем испытанием.

В своем Telegram-канале исполнительница поделилась подробностями экстремальных съемок этого видео, проходивших в Кварцовом карьере Харьковской области. Это были одни из самых сложных съемок певицы, ведь из-за природных особенностей в карьере царит невыносимый холод.

"Карьер. Было холодно. Терпеть было не в состоянии, это давило сильно. Надо было держаться, чтобы никто не расслаблялся. Держать дух команды, типо..." – начал рассказ Тина.

Тина Король

Тина Король

А когда проходили съемки фрагментов клипа с огнем, Кароль чуть не получила ожоги:

"Потом был огонь, у меня нагрелись алюминиевые доспехи... Начало печь, я терпела... Потом поняла, что еще пару секунд и будут ожоги. Я убежала через огонь из кадра, раздеваясь на ходу. Треш, если честно, и больно. Мы закончили съемку, потому что я разревелась из-за этих фэшн-пыток", — поделилась артистка.

Тина Король

Тина Король

Когда же потемнело, вспоминает Тина, в карьере стало страшно, поскольку не было известно, водятся ли здесь какие-нибудь звери. Вместе с тем Кароль рассказала, как однажды, когда она была в Намибии, позади нее бегал шакал:

"Начало темнеть и мы тупо одни в карьере, где кто угодно мог быть (имею в виду зверь). Не ок вообще стало. Выдержали, сняли, показали. Вышел интересный клип. А еще, зверь охотящийся на тебя — это не прикольно. В Намибии я сидела на дюне на песках и пела, что-то писала себе новое, делала записи в телефон, как пришла SMS от гида: "За тобой шакал, не двигайся. Я буду его гнать, не ори", — поделилась историей Тина.

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