Тина Кароль резко отреагировала на выступление Валерия Меладзе в Москве

Певица объяснила, почему не верит в искренность россиян.

Украинская исполнительница Тина Кароль резко прокомментировала выступление в Москве артиста Валерия Меладзе, который в конце февраля призвал прекратить войну в Украине.

Артистка отметила, что еще тогда не верила словам певца, и сейчас он подтвердил ее догадки. В частности, Меладзе "переобулся" и стал выступать в России. Более того, тот поет на одной сцене с путинистом Филиппом Киркоровым, который прославляет российских оккупантов.

Тина Кароль убеждена, что певец выбрал вместо совести и правды – деньги.

"Последовательность, принципиальность, порода, порядочность, поребрик. Поэтому я не верю ни одному "кающемуся", — отметила Кароль.

Тина Кароль высказалась о Валерии Меладзе / Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, в конце февраля, когда Россия вражески вторглась в Украину, Валерий Меладзе призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Впрочем, исполнитель резко "переобулся" и стал выступать в России.

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