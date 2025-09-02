Тина Кароль резко ответила на упреки о "звездной болезни" и игнорировании фанатов

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на очередной скандал вокруг ее имени.

Дело в том, что после одного из ее недавних выступлений один из пользователей в TikTok с ником natural_alberto2.0 записал видео с возмущением. В частности, он придал огласке ситуацию, когда Тина якобы отказала публике в фото с ней. По его словам, после того, как толпа хотела сделать селфи, исполнительница "сказала "да, да, фотографируйтесь", развернулась и ушла". После инцидента мужчина предположил, что у Кароль развилась "звездная болезнь".

Кроме того, мужчина рассказал, что певица с охраной якобы разгоняла людей в стороны, когда уходила с локации после концерта. Звезда в комментариях расставила все точки над "і". Она обвинила юзера в спекуляции на ее имени и добавила, что на самом деле она благодарна фанатам за внимание и всегда остается с ними после шоу. А ситуацию с охраной аргументировала своей безопасностью и вынужденными мерами.

Тина Кароль ответила на эмоциональное видео юзера

"И снова дешевая сенсация и спекуляция на моем имени. Двадцать лет я выхожу на сцену и двадцать лет мои слушатели знают: я всегда была и остаюсь с ними, всегда нахожу время для общения и всегда благодарна за любовь, которой меня одаривают. Когда охрана просит человека отойти, то это не является проявлением пренебрежения, а является вопросом безопасности, которая является обязанностью тех, кто отвечает за мой путь к сцене или после концерта. Записывать хайповые видосы об обратном означает вводить людей в заблуждение и сознательно атаковать мою репутацию. Но время, когда кто-то измеряет собственную стоимость количеством просмотров, полученных ложью, прошло. Концерт был великолепен!" – ответила Кароль.

