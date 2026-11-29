Тина Кароль, Камалия, Никита Добрынин

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Далеко не все украинские знаменитости родились в Украине. Некоторые из них появились на свет в совсем других уголках мира, в том числе и в России, однако впоследствии переехали в нашу страну и связал с ней свое будущее. Среди таких звезд известные певицы, телеведущие и актеры, чьи лица хорошо знакомы украинской аудитории.

У кого переезд состоялся еще в раннем детстве из-за работы родителей, поэтому Украина стала для них домом, где прошли школьные годы, появились первые увлечения и сформировались профессиональные интересы. Другие приняли это решение уже взрослыми — приехали учиться, работать или развивать творческую карьеру. В конце концов, именно здесь они получили популярность, нашли свою аудиторию и стали частью украинского культурного пространства.

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Интересно, что география их рождения охватывает разные регионы — от далекого Магадана и Чукотки до Санкт-Петербурга и Анапы. В то же время каждая из этих историй имеет свои особенности — кто-то почти не помнит страну своего рождения, а кто-то сознательно оставил ее ради новой жизни. Редакция сайта ТСН.ua собрала истории украинских звезд, которые родились в России, но нашли свой дом и построили карьеру в Украине.

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Тина Король

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Настоящее имя певицы — Татьяна Либерман. Она родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. Родители будущей артистки работали инженерами, однако когда дочери исполнилось около шести лет, семья переехала в Ивано-Франковск.

Именно в этом городе прошли детство и юность Тины Кароль. Здесь она училась в музыкальной школе, развивала вокальные способности и впоследствии отправилась в Киев, где поступила в музыкальное училище имени Глиера. Равномерно артистка начала строить карьеру на украинской сцене.

Тина Король / © Пресс-служба Тины Кароль

Настоящий прорыв в ее творчестве произошел в 2006 году. Тогда Кароль представила Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» с композицией «Show Me Your Love» и заняла седьмое место. С тех пор певица стала одной из самых узнаваемых артисток украинского шоубизнеса, а ее творчество и профессиональная жизнь неразрывно связаны с Украиной.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol

Камалия

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Настоящее имя певицы — Наталья Шмаренкова. Она родилась 18 мая 1977 года в Забайкалье Читинской области в семье военнослужащего. Из-за профессии отца семья часто меняла место жительства. Когда Наталье было три года, они переехали в Будапешт, а затем поселились во Львове.

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Именно на Украине будущая артистка начала активно развивать свои творческие способности. Она занималась вокалом и танцами, а позже получила образование в Киевском эстрадно-цирковом колледже и Национальном университете культуры и искусств.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Затем Камалия стала известной исполнительницей и одной из заметных фигур украинской эстрады. В 2008 году она получила титул «Миссис мира», что придало ей международную узнаваемость. Артистка продолжила развивать музыкальную карьеру в Украине, а ее имя много лет остается знакомым отечественной публике.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Никита Добрынин

Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин, настоящее имя которого Владислав Вакулович, родился 30 декабря 1987 года в поселке Провидения на Чукотке. Когда мальчику было около четырех лет, его семья переехала в Черновцы. Там прошли детство и юность будущей телезвезды.

В Черновцах Добрынин окончил школу и поступил в местный национальный университет имени Юрия Федьковича, где получал журналистское образование. Затем он перебрался в Киев, начал работать на радио, а позже реализовался и на телевидении.

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Никита Добрынин

Широкой аудитории Никита запомнился прежде всего как главный герой девятого сезона романтического реалити «Холостяк». Именно на проекте он познакомился с Дашей Квитковой, на которой впоследствии женился. Сегодня Добрынин продолжает работать в украинском медиапространстве.

Никита Добрынин / © instagram.com/nikitadobrynin

Алексей Суханов

Алексей Суханов / © detector.media

В отличие от других героев подборки, телеведущий Алексей Суханов переехал в Украину уже во взрослом возрасте. Родился 4 января 1974 года в российском городе Иваново, где провел детство, получил образование и начал профессиональную деятельность. До переезда Суханов работал на русском радио и телевидении.

В 2012 году ведущий начал сотрудничать с украинскими медиа, а в 2014-м окончательно перебрался в Киев. В Украине он приобрел широкую популярность благодаря токшоу «Говорит Украина», много лет выходившему на телеканале «Украина».

Алексей Суханов / © instagram.com/suhanov.official

В январе 2022 года Суханов получил украинское гражданство. После начала полномасштабного вторжения телеведущий не раз публично выражал поддержку Украине и осуждал российскую агрессию. Сейчас он продолжает телевизионную карьеру уже в украинском медиапространстве.

Алексей Суханов

Юлия Юрина

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

Еще одна артистка, чья история связана с переездом в Украину уже во взрослом возрасте, — певица Юлия Юрина. Она родилась в Анапе Краснодарского края и до совершеннолетия жила в России. В 2012 году исполнительница переехала в Киев, где поступила в Национальный университет культуры и искусств и начала углубленно изучать украинский фольклор.

Впоследствии Юрина стала участницей электрофолькгурта YUKO, сочетавшего электронную музыку с аутентичными украинскими мотивами. Коллектив приобрел известность благодаря необычному звучанию и современному переосмыслению народных песен. После окончания истории группы артистка сосредоточилась на сольном творчестве и продолжила популяризировать украинскую традиционную музыку.

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

Отдельной темой для певицы стало получение украинского гражданства. Юрина не раз рассказывала о своем желании официально изменить гражданство. В марте 2026 года Государственная миграционная служба приняла ее документы по приобретению гражданства Украины.

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

Александр Печерица

Александр Печерица / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Украинский актер Александр Печерица родился 4 августа 1982 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. Однако его детство прошло уже в Украине: вместе с родителями он переехал в Краматорск. Впоследствии будущий артист избрал актерскую профессию и поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

После окончания учебы Печерица начал работать в театре и сниматься в кино. Значительная часть его творческого пути связана с Национальным академическим драматическим театром имени Ивана Франко, где актер много лет выходил на сцену. Зрителям он также знаком по ролям в украинских сериалах, в частности, «Крипосна».

Александр Печерица / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения артист сменил сцену на фронт. 25 февраля 2022 года Печерица присоединился к рядам территориальной обороны, а затем служил в Вооруженных силах Украины на Киевском и Харьковском направлениях. Актер провел на фронте около полутора лет, после чего уволился со службы по семейным обстоятельствам и вернулся в театральную деятельность.

Его профессиональные достижения получили и государственное признание: в 2023 году Александр Печерица стал народным артистом Украины.

Александр Печерица / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

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