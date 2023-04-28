Тина Кароль романтично пообнималась с мускулистым парнем в клипе, снятом в Лос-Анджелесе

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников выпуском новой композиции "Honey & Мед" и клипом к ней.

Автором песни, а также саундпродюсером стала сама Тина. Интересно, что трек был написан на двух языках – украинском и английском. Кароль видит в этом особую миссию, а именно культурную экспансию украинской музыки к мировой аудитории, прославляя таким образом современную музыкальную Украину. В EP "Honey & Мед" также вошел вариант песни исключительно на украинском языке.

Тина Кароль показала клип, снятый в Лос-Анджелесе

Песня "Honey & Мед" – это история одной любви, которая отзовется у многих. Используя аллегории, Тина сравнивает чувства со стихиями.

Миксинг и мастеринг трека делал обладатель 16 премий "Грэмми" Джейсен Джошуа, известный по работам с Бейонсе, Джастином Бибером, Мэрайей Кэри, Джастином Тимберлейком, Jay-Z, Крисом Брауном, Рианной и другими.

Съемки клипа на песню "Honey & Мед" проходили в Лос-Анджелесе. Клип снял украинский режиссер Генри Липатов, которому мировую славу принесли видеоработы с такими артистами как Эминем, Дженнифер Лопес, Азеалиа Банкс, 50 Cent, Крис Браун, Linkin Park и многими другими.

Тина Кароль показала клип, снятый в Лос-Анджелесе

Тина Кароль показала клип, снятый в Лос-Анджелесе

Напомним, ранее Тина Кароль показала платье, в котором выступит на конкурсе "Евровидение-2023". Наряд артистки, представлявшей Украину на музыкальном первенстве в 2006 году, разработал украинский дизайнер Иван Фролов.

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