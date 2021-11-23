Тина Кароль с 13-летним сыном показались в вышиванках в Лондоне

Артистка улетела к своему ребенку.

Украинская певица Тина Кароль после насыщенного тура по странам бывшего СНГ нашла время для того, чтобы провести его вместе с сыном Вениамином.

Как мы писали ранее, 18 ноября он отпраздновал 13-летие. Звездная мама совместила полезное с приятным – Тина отправилась к сыну в Лондон, где он живет и учится. А сегодня Кароль поделилась очень трогательным фото со своим ребенком.

Знаменитость разместила кадр, на котором вместе с Веней изображена в вышиванках. "Фото прямо из Лондона: с Украиной в сердце!" – подписала фотографию артистка.

Тина Кароль с сыном / instagram.com/tinakarol_fantina

В свою очередь поклонники обратили внимание, что Вениамин очень подрос и стал похож на своего отца: "Такой взрослый уже", "вы прекрасны", "сыночек — гордость".

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