Тина Кароль с 16-летним сыном примерила военную форму и восхитила их фото: "Терминатор"

Украинская певица Тина Кароль восхитила совместным фото с сыном Вениамином.

Так, артистка довольно редко публикует контент со своим единственным сыном. Впрочем, на этот раз она сделала исключение. В своем фотоблоге звездная мама показалась с Вениамином на снимке в зеркале. Интересно, что для семейного фото они оба одели военную форму. В то же время Тина, которую подписчики сравнили с героиней фильма "Терминатор" Сарой Коннор, тоже в шутку назвала своего 16-летнего сына "терминатором".

Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото: instagram.com/tina_karol

"Цитата: "Именно ее сын – Джон Коннор – станет тем человеком, который возглавит Сопротивление Людей в войне с машинами", — с юмором написала в сторис Тина.

Отметим, сын Тины Кароль Вениамин во время войны находится за границей. Парень живет и учится в Великобритании. Звездная мама неоднократно признавалась, что очень гордится достижениями сына в разных науках и языкознании. К тому же, исполнительница постоянно находится с ним на связи. А недавно Кароль показала редкую встречу с сыном за границей. Певица также поделилась милым фото из их поездки.

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