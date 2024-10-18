Тина Кароль с цветами в волосах довела до мурашек новым зрелищным клипом

Артистка наконец-то сняла видео на один из своих вирусных треков.

Украинская певица Тина Кароль довела до мурашек клипом на песню "Що ти наробила?", которая вошла в альбом "Лирика".

Композицию артистка представила еще в сентябре, однако не торопилась с видео. Тем временем песня набирала популярность и стала вирусной в Сети. Кстати, это был редкий случай, когда Тина Кароль пела композицию, созданную не ею самой. Трек написала молодая певица Domiy, а аранжировкой занимался Евгений Филатов.

В настоящее время исполнительница сняла клип на песню, премьера которого состоялась 18 октября. Режиссером видеоработы стала Ната Курган, которая уже неоднократно сотрудничала с Тиной Кароль.

Клип артистки был в черно-белых тонах. На видео Тина Кароль предстала с цветами в волосах и эмоционально демонстрировала свое внутреннее состояние.

Напомним, недавно певица Lida Lee выпустила новую песню, которая получила название "Зима в пустелі". Также артистка представила довольно смелый клип, где предстала полностью обнаженной и позировала с огромным питоном.

Читайте также: