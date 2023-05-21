Тина Кароль с легким макияжем очаровала нежными кадрами из новой фотосессии

Звезда позировала на портретных фотографиях.
Певица Тина Кароль собрала комплименты от поклонников после новой фотосессии.
Звезда очаровала фанатов красивыми кадрами, на которых она предстала в очень нежном и женственном образе. Серией портретных фотографий Кароль поделилась на своей странице в Instagram.
Для новой фотосессии Тина позировала с легким макияжем и присущими ей роскошными локонами на белом фоне. Хрупкость образа певицы подчеркнул нежно-голубой маленький цветок, который она держала в губах.
В подписи к фото Тина решила пообщаться с фанами и предложила им поделиться своими мыслями.
"Продолжай строчки: "Каждый божий день в моей голове ты...", — предложила певица.
Кроме своих фантазий, поклонники не поскупились и на комплименты для любимой исполнительницы: "Невероятная", "Какая нежность", "Вы очень красивая", "Как цветочек", "Красавица".
Напомним, что на днях Тина Кароль на редких кадрах показала, как сильно подрос ее 14-летний сын от умершего мужа Евгения Огира.
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