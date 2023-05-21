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Тина Кароль с легким макияжем очаровала нежными кадрами из новой фотосессии

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
877
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль с легким макияжем очаровала нежными кадрами из новой фотосессии

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Звезда позировала на портретных фотографиях.

Певица Тина Кароль собрала комплименты от поклонников после новой фотосессии.

Звезда очаровала фанатов красивыми кадрами, на которых она предстала в очень нежном и женственном образе. Серией портретных фотографий Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Для новой фотосессии Тина позировала с легким макияжем и присущими ей роскошными локонами на белом фоне. Хрупкость образа певицы подчеркнул нежно-голубой маленький цветок, который она держала в губах.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В подписи к фото Тина решила пообщаться с фанами и предложила им поделиться своими мыслями.

"Продолжай строчки: "Каждый божий день в моей голове ты...", — предложила певица.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кроме своих фантазий, поклонники не поскупились и на комплименты для любимой исполнительницы: "Невероятная", "Какая нежность", "Вы очень красивая", "Как цветочек", "Красавица".

Напомним, что на днях Тина Кароль на редких кадрах показала, как сильно подрос ее 14-летний сын от умершего мужа Евгения Огира.

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Дата публикации
Просмотры
877
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