Тина Кароль с микрофоном под одеялом показала, как пишет песню: "Все ржут с меня"

Украинская певица Тина Кароль призналась поклонникам, что муза может догнать ее где угодно и даже в довольно неожиданном месте.

Так вот Тина Кароль в своем Telegram-канале поделилась с поклонниками видео, где изображена с микрофоном под одеялом.

Артистка сидит на кровати, держит в руках микрофон, затем говорит звукорежиссеру "поехали", накрывается одеялом и начинает петь. Впрочем, что именно звезда исполняла, она оставила в тайне:

"Смешное и жизненное. Это одна из записей того, что почувствуете/услышите уже совсем скоро. Мне никогда не был странным момент как "здесь и сейчас надо изменить несколько строк". Все ржут с меня, это ок. А мне звучит что-то в ухе и я должна это немедленно записать! Однажды я попала в кадр. Делюсь", — объяснила Кароль, что происходит на видео.

В свою очередь, поклонники Кароль поблагодарили ее, что она подняла им настроение: "Тина, спасибо за новый мем", "а еще можно в шкаф залезть", "вы невероятная, спасибо за хорошее настроение".

Напомним, что на днях Тина Кароль в смелом платье с пикантным декольте дала концерт в киевской подземке на станции "Майдан Незалежности". Кроме того, на своем выступлении в метро Кароль помогла военному сделать предложение своей любимой.

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