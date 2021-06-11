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Тина Кароль с печальным лицом показала странные движения руками под песню "Все во мне"

Тина Кароль с печальным лицом показала странные движения руками под песню "Все во мне"

instagram.com/tina_karol

Артистка поделилась новым видео.

Певица Тина Кароль, которая недавно выставила на аукцион отпечаток своего пальца, удивила поклонников новым роликом.

Так, в своем TikTok артистка показала странные жесты руками под свою песню "Все во мне". На видео певица предстает в черном костюме с обнаженным животом. Она поднимает руки друг к другу и соединяет два пальца, далее переводит их к вискам. После певица касается двумя пальцами запястья и внутренней части локтя. А дальше плавно ведет пальцы к глазам и проводит по ним.

Ролик запостили также на фан-странице певицы с подписью "Танец Тины Кароль под песню "Все во мне". Поклонники отреагировали на публикацию по-разному. Кто-то засыпал Тину комплиментами:

  • Зайчик наш любимый Тиночка
  • Самая красивая
  • Супер, браво

А некоторым фанам такая хореография пришлась не по вкусу:

  • Она наркоманкой стала?
  • Я сошла с ума...

Напомним, что ранее артистка поделилась видео, где провела экскурсию по своему большому загородному дому. В ролике певица призналась, с кем она сейчас живет и кому оставляет послание на доске.