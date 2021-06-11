Тина Кароль с печальным лицом показала странные движения руками под песню "Все во мне"

Артистка поделилась новым видео.

Певица Тина Кароль, которая недавно выставила на аукцион отпечаток своего пальца, удивила поклонников новым роликом.

Так, в своем TikTok артистка показала странные жесты руками под свою песню "Все во мне". На видео певица предстает в черном костюме с обнаженным животом. Она поднимает руки друг к другу и соединяет два пальца, далее переводит их к вискам. После певица касается двумя пальцами запястья и внутренней части локтя. А дальше плавно ведет пальцы к глазам и проводит по ним.

Ролик запостили также на фан-странице певицы с подписью "Танец Тины Кароль под песню "Все во мне". Поклонники отреагировали на публикацию по-разному. Кто-то засыпал Тину комплиментами:

Зайчик наш любимый Тиночка

Самая красивая

Супер, браво

А некоторым фанам такая хореография пришлась не по вкусу:

Она наркоманкой стала?

Я сошла с ума...

Напомним, что ранее артистка поделилась видео, где провела экскурсию по своему большому загородному дому. В ролике певица призналась, с кем она сейчас живет и кому оставляет послание на доске.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку