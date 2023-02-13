Тина Кароль с пухлыми щечками восхитила архивным фото со старшим братом

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками архивным контентом.

Знаменитость опубликовала в Instagram-stories фотографию, на которой изображена со старшим братом. На фото Тина и Станислав позировали перед камерой на железнодорожном вокзале Киева. Вероятно, исполнительница приехала в столицу, ведь брат артисты был с дорожной сумкой, а сама Кароль держала в руках зеленый пакет.

На фото певицу просто не узнать. Она предстает перед камерой с пухленькими щечками, в шапке и с массивным шарфом, в розовом пальто и джинсах.

Тина Кароль со старшим братом / Фото: instagram.com/tina_karol

Архивный снимок был сделан зимой.

Напомним, ранее Тина Кароль публиковала фото, на которых хвасталась своим женственным образом. Звезда примеряла платье-ночнушку с кружевом, которое дополнила длинным белым пиджаком и высокими черными сапогами. Артистка не смогла удержаться и показала фанатам, как она выглядит.

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