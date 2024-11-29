Тина Кароль с военными довела до слез поэмой, которую посвятила павшим украинцам на войне

Украинская певица Тина Кароль презентовала мощный проект вместе с группой Nord Division.

Музыканты объединились, чтобы создать совместный трек, посвященный ветеранам войны, которая продолжается. Премьера песни "Ветерани" приурочена ко Дню Вооруженных Сил Украины, который будет отмечаться 6 декабря.

Трек "Ветерани" – это современная музыкальная военная поэма продолжительностью более 12 минут. Этот рэп рожден в окопах, от очевидцев войны – тех, кто каждый день рискует своей жизнью ради свободы нации. Глубокие строчки доводят до мурашек слушателя.

Рэп-группа Nord Division, которая состоит из пяти участников, передала через песню всю свою боль. Музыканты не понаслышке знают об ужасах войны и непоправимых потерях, ведь и сами каждый день защищают границы Украины. Их мощные голоса искусно гармонизируют чувственный голос Тины Кароль. Певица добавляет треку эмоционального напряжения и катарсиса. "Ветерани" – это новая страница в украинском рэпе, где эмоциональность и содержательность стоят на первом месте.

"Композиция "Ветерани" посвящается каждому украинцу, который не остается в стороне в эти трудные для нашей страны времена! Слава Украине!", — коментируют Nord Division.

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