Тина Кароль с юмором поздравила Лесю Никитюк с рождением сына

Видео теплого поздравления Кароль собрало сотни тысяч просмотров в TikTok.

Леся Никитюк и Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль шутливо поздравила Лесю Никитюк с рождением первенца, чем очень порадовала фанатов.

Спустя два месяца после родов телеведущая Леся Никитюк вернулась на съемочную площадку одного из развлекательных шоу Украины. Тем временем певица Тина Кароль была участницей одного из выпусков проекта.

Видео этого момента Кароль опубликовала в своем TikTok, и оно быстро стало вирусным: более 450 тысяч просмотров и около 30 тысяч лайков. На кадрах видно, как артистки обменялись теплыми словами и шутками.

Тина обратилась к Лесе, сказав, что ей идет быть мамой и призвала артистку родить девочку "в пару".

Леся Никитюк с первенцем / © instagram.com/lesia_nikituk

"Мы тебя все поздравляем и очень любим. Ты — очень красивая, и тебе подходит быть мамой. Больше — еще и еще. Чтобы под стать девочка была."

В ответ Никитюк не удержалась от юмора и сравнила певицу с женщиной из роддома.

"Нет, ну что значит больше? Ну, начинаешь, Тина! Ты — как эта женщина из роддома: "Приходите еще за девочкой"", — посмеялась Никитюк.

Обе звезды появились на съемках в стильных образах: Леся выбрала наряд в украинском стиле, а Тина — белый костюм с жакетом и брюками-палаццо. В конце видео женщины искренне засмеялись, чем еще больше покорили поклонников.

Напомним, недавно Леся Никитюк вернулась из декрета и рассекретила, кто будет ухаживать за ее 2-месячным сыном. Артистка рассказала, как будет совмещать материнство с работой.

